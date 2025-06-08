Kiraz'da DMD Hastası Çocuk İçin Güreş Şenliği Düzenlendi

Kiraz'da DMD Hastası Çocuk İçin Güreş Şenliği Düzenlendi
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Kiraz İlçesi'nde, 4 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi hastası Mehmet Gökalp'in tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen güreş şenliğine mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte toplanan gelir, Mehmet'in tedavisi için ailesine bağışlandı.

Kiraz İlçesinde, 4 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocuğun tedavisine destek amacıyla güreş şenliği düzenlendi.

Karaburç Mahalle Muhtarı Ali Akçay ve mahalle azalarının öncülüğünde, Karaburç Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Gökalp için yapılan dayanışmanın anlamlı olduğunu belirterek, "Hasta bir evladımız için bir araya geldik. Karaburç Mahalle Muhtarlığı ve mahalle halkı el birliğiyle Mehmet kardeşimiz için seferber oldu. Tedavisine katkı sunmak amacıyla bu örnek etkinliği gerçekleştirdiler. Temennimiz, Mehmet'in bir an önce sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Akçay ise düzenledikleri şenliğin tüm gelirinin Mehmet Gökalp'in tedavisi için ailesine bağışlandığını vurgulayarak, "Mahalle halkımızla birlikte bu etkinliği dayanışma içerisinde gerçekleştirdik. Dileğimiz minik Gökalp'in bir an önce sağlığına kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte minik 1, minik 2, deste, ayak, baş, baş altı, küçük orta ve büyük orta kategorilerinde yaklaşık 60 güreşçi mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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