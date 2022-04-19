Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi - Haberler

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Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, N.A. tarafından işletilen büfeye jandarma baskın yaptı. Baskında iki kumar makinesi ele geçirildi. Makinelerdeki 2 bin 896 liraya el kondu.

Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılan şüpheli N.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Jandarma, İzmir, Kiraz, Kumar, Güncel, Haberler

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