Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Kiraz ilçesinde bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, N.A. tarafından işletilen büfeye jandarma baskın yaptı. Baskında iki kumar makinesi ele geçirildi. Makinelerdeki 2 bin 896 liraya el kondu.
Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılan şüpheli N.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel