Kiraz'da bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir büfede iki kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, N.A. tarafından işletilen büfeye jandarma baskın yaptı. Baskında iki kumar makinesi ele geçirildi. Makinelerdeki 2 bin 896 liraya el kondu.

Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılan şüpheli N.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.