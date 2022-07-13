Kiraz'da 61 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 61 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Arazide yaptığı çalışmada 61 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma, arazi sahibi D.Ş. ve R.Ş'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık İzmir Kiraz Güncel Haberler

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