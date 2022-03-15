Kiraz'da 48 Hint keneviri fidesi ele geçirildi - Haberler

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Kiraz'da 48 Hint keneviri fidesi ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Kiraz'da 48 Hint keneviri fidesi ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 48 Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 48 Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Suludere Mahallesindeki C.Ç'ye ait metruk binada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 48 kenevir fidesi, 2 gram uyuşturucu madde ve 2 cam uyuşturucu kullanma aparatı bong bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hisarcık, Kiraz, Güncel, Haberler

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