Kiraz'da 214 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğdeli Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, arazide yaptığı incelemede 214 kök Hint keneviri ele geçirdi. Arazi sahibi M.Ç. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel