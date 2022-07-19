Kiraz'da 214 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde bir arazide 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğdeli Mahallesi'nde bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, arazide yaptığı incelemede 214 kök Hint keneviri ele geçirdi. Arazi sahibi M.Ç. gözaltına alındı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık İzmir Kiraz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kiraz'da 214 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.