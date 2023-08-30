Kiraz'da 2. Tarım ve Sanayi Fuarı açıldı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kiraz 2. Tarım ve Sanayi Fuarı açıldı.

Belediyenin katkılarıyla Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Onur Titiz, bu yıl etkinliğe katılımın daha fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuarın bölgenin ekonomisini canlandırdığını kaydeden Titiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu da fuarın gelişerek devam edeceğini ifade etti.

Zafer Bayramı'nı kutlayan Kutlu, "Bu vatan için emek vermiş, kanını toprağa dökmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan toprağı için varını gücünü ortaya koymuş kim varsa ruhları şad olsun." dedi.

Konuşmaların ardından fuar açılış kurdelesi kesildi.

Tarım alet ve ekipmanlarının yer aldığı 55 standın bulunduğu fuar, üç gün boyunca açık kalacak.