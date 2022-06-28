Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
Kiraz'da 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kiraz ilçesinde, 2 ayrı operasyonda 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kiraz ilçesinde, 2 ayrı operasyonda 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında drone destekli operasyon gerçekleştirildi.

Doğanla Mahallesi'nde, Ş.S'ye ait arazide 62 kök, Sarıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ise B.A. ve A.G'nin ektiği anlaşılan 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Hisarcık Kenevir Kiraz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title