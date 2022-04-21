Kiraz Belediyesinden Dolu Dolu 23 Nisan Programı

Kiraz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlediği çocuk şenliğinde; çocukların doyasıya eğlenebilmesi için 23 Nisan Cumartesi15.00-21.00 arasında Mustafa Kemal Atatürk Rekreasyon alanındaşişme oyuncaklar kurulacak, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ,sihirbaz, yüz boyama, sosis balon katlama, palyaço, kukla gösterilerinin yer alacağı etkinlikte, 23 Nisan Cumartesi Günü, saat 15.00'da Atatürk Rekreasyon Alanı Amfi'de tüm çocuklara etkinliklerin ücretsiz olup ayrıca balon, pamuk şekeri, patlamış mısır dağıtımı, Osmanlı macunu da hediye edilecek.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'' Şenliğimizde geleneksel oyunlar ve sihirbaz gösterileri ile çocuklarımız güzel bir gün daha yaşayacak; TBMM'nin açılışının 99'uncu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kentimizde bu Bayramın gerçek sahibi çocuklarımız ile birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu

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