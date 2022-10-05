KİRALIK EVLERDE İSTENEN ŞARTLARIN DOZU KAÇTI; KREDİ NOTU, MAAŞ BORDROSU...

İSTANBUL'da yüksek fiyatlarla evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, alacaklarını garanti altına almak için yeni şartlar ortaya koymaya başladı. Kiralık ilanı veren bazı ev sahiplerinin, maaş bordrosu, kredi notu gibi kriterler tepkilere neden oldu. Ev sahiplerinin yaptırımla karşı kaşıya kalabileceğini hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, "Hukuka aykırıdır bu. Kimse kimsenin maaşını, sabıka kaydını sorgulayamaz. Bu bilgileri vermek zorunda değiller" dedi.

Son zamanlarda kiralık ev sayısındaki düşüş ve fiyatlardaki artış, kiralık ev arayan vatandaşların ev bulmasını zorlaştırdı. Bu zorluğa bir de ev sahibi ve emlakçıların ilanlara yazdığı şartlar eklendi. İlanlarda medeni durumdan maaş bordrosuna, meslekten, kredi notuna kadar kadar yeni şartlar sıralandı. Bunlara ek olarak 1 ya da 6 aylık peşin kira şartı ya da en az 2-3 depozito gibi şartlar ise şimdi ev arayanları, daha da zor durumda bıraktı. Başakşehir'de bulunan bir ev ilanında; kiracının kredi notu ibraz etmesi zorunlu tutulurken, Beşiktaş'ta bulunan bir başka kiralık evden ise 4 aylık peşin kira, 2 depozito, 1 yıllık aidatın peşin ve 30 bin liralık senet alınacağı ilan şartlarında yer aldı.

"ARTIK İŞİN DOZUNU KAÇIRDILAR"

"ÇOK AĞIR KOŞULLAR İLERİ SÜRÜYORLAR"

"BU BİLGİLERİ VERMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

"AYLIK GELİR, MAAŞ BORDROSU SORULMASI YANLIŞ"

17 yıldır emlakçılık yaptığını belirten Zühtü Güldibi bu tür ilanları kendisinin de çok gördüğünü söyleyerek, "Bunlar yanlış ve yasal değil. Burada ikilik ve insanlar arasında ayrıştırma yapılıyor. Burada bizim yaptığımız tek şey şu tutacak olan kişiye sadece nazikçe mesleğini sorabiliyoruz. Nerelisin falan diye sorma şansımız yok" dedi. Bazı meslek gruplarına ev sahiplerinin ev kiralamak istemediğini ifade eden Güldibi, "Aylık gelir, maaş bordrosu sorulması yanlış. Çocuk 7 olur, 15 olur. Sen burada kişiye 'kardeşim sen buraya çocuksuz gel' demek olmaz. Yani bu zaten ayıp şeyler. Kiracılık zor bir şey" diye konuştu. Bundan 10 yıl önce kiralık ev sayısının fazla olduğunu söyleyen emlak Güldibi, "O dönemde ben şunu dedim. Kiracılarınızla çok iyi geçinin. Kiracı bulma şansınız yok. Şimdi de tam tersi oldu. Şimdi de yani daire sahiplerinizle çok iyi geçinin, daire yok" ifadelerini kullandı.