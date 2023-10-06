'KİRALIK EV TUTACAK ÖĞRENCİLERİ, ZORLUKLAR BEKLİYOR'

KONYA'da geçen yıla göre artan kiralık ev fiyatları, sayıları 120 bini geçen üniversite öğrencilerini zorluyor. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, 'Artan ev kiralarıyla üniversite öğrencilerimizi kiralık ev tutacaklarında oldukça zorluklar bekliyor. Önceden oturan öğrencilerimizle, yeni ev tutacak öğrencilerimizin kiralamaları arasında da bir uçurum fark oluştu. KYK yurtlarının çok dolu olması, öğrencilerimizin biraz daha rahat edebilmek için birkaç arkadaşıyla beraber ev tutma yoluna gidiyorlar. Konya'da da kiralıklarda bir miktar sıkıntılar söz konusu. Buna etken de öğrenci sayımızın çok fazla olması, dışarıdan fazla göç alması."dedi.

Konya'da 3'ü devlet 5 üniversite de öğrenim gören ve sayıları 120 bini geçen öğrencileri, yeni eğitim döneminde artan kiralık ev fiyatları zorluyor. Yeni ev kiralayacak öğrencilerle önceden ev kiralayan öğrencilerin ödediği kiralar arasında uçurum olduğunu söyleyen Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, 'Artan ev kiralarıyla üniversite öğrencilerimizi kiralık ev tutacaklarında oldukça zorluklar bekliyor. KYK yurtlarının çok dolu olması, öğrencilerimizin biraz daha rahat edebilmek için birkaç arkadaşıyla beraber ev tutma yoluna gidiyorlar. Konya'da da kiralıklarda bir miktar sıkıntılar söz konusu. Buna etken de öğrenci sayımızın çok fazla olması, dışarıdan fazla göç alması. Bunun haricinde tayin ve atamaların yapılması, vatandaşlarımızı kiralık bulmakta zorluyor. Biz oda üyelerimiz olarak elimizden gelen neyse hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize gereken kolaylığı yaparak ev bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kira bedellerinde mutlaka artış söz konusu fakat hükümetimizin de almış olduğu bir karar var. Yıllık olarak yüzde 25'i geçemez diye. Bu 1 yıllık bir süre için alındı ikinci karar. Önceden oturan öğrencilerimizle, yeni ev tutacak öğrencilerimizin kiralamaları arasında da bir uçurum fark oluştu. İnşallah eski öğrencilerimiz de makul şartlarda kendilerini zorlamayacak şekilde, ev sahipleriyle anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz. O evden çıkıp da başka ev tutacak olursa, mevcut ödediği kira fiyatına ev bulması mümkün değil.' dedi.

EV KİRALARI 9 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Muhammet Anlamış, "Şu anki ev kiramız 6 bin TL, ama biz geçen yıldan beri burada oturuyoruz. Şu an 1+1 eve çıkmak isteseniz 9 bin TL'den başlıyor. Birkaç arkadaşım 1+1 evde kalarak 9 bin TL'ye yakın kira veriyorlar. Geçen yılki ev arkadaşlarım yazın kira ödemeyelim diye evden çıkmıştı. Evi yeniden tutmak istediklerinde emlakçı ve ev sahibi sorunlar çıkardı. Şu an devlet yurdu da bulamadı ve özel yurtta kalıyorlar." dedi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Arif Arslan ise, "Ben evde kalıyorum, ancak ev bulamayıp yurda çıkan çok fazla arkadaşım var. Şu anki ev kiraları sıkıntılı, arkadaşlarımın çoğu 6 bin 500 TL'ye özel yurda çıktı. Buda neredeyse ev kirasına dayanıyor . Konya'da evler 9 bin TL'den başlıyor tek başına çıkmak isteyen çıkamaz." şeklinde konuştu. (DHA)