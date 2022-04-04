KİRALADIKLARI VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

DENİZLİ'de kiralıkları villada odalara klima sistemi kurup, saksılarda skunk ve Hint keneviri yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir villada, 2 kişinin saksılarda Hint keneviri ve skunk yetiştirdiğini tespit etti. Cumartesi günü polis ekipleri villaya operasyon düzenledi, 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda villanın bütün odalarının özel klima sistemiyle döşenerek 223 saksı içinde dişi Hint keneviri ve skunk yetiştirilerek satıldığı belirlendi.Şüpheliler G.Ç. ile E.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)