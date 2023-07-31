Adana'da bir kişinin kiralık aracı habersiz götürdüğü için arkadaşları tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, olaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kiraladıkları aracı götüren arkadaşlarını öldürdüler, otomobil içinde yakalandılar

Adana'da bir kişinin kiralık aracı habersiz götürdüğü için arkadaşları tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, olaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişinin kiralık aracı habersiz götürdüğü için arkadaşları tarafından öldürüldüğü öne sürülürken, olaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleden arkadaş Bayram Akbaş (25), Samet A. (23), Ömercan A. ile Bayram Y. (22), bir süre önce gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Olay gecesi Akbaş, arkadaşlarına haber vermeden otomobili alarak Mersin'e gitti. Bu duruma sinirlenen arkadaşları Akbaş'ı cep telefonuyla arayıp, buluşmak için sözleşti. Motosikletle olay yerine gelen 3 şüpheliden Samet A. ile ile Ömercan A., çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı. Göğüs, bacak ve ayağından vurulan Akbaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kiralık otomobili de alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akbaş, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Ali Hocalı Mahallesi'ne doğru gittiğini belirleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı. 3 şüpheli, kiraladıkları otomobilin içinde otururken, olayda kullandıkları tabancalarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden silahı kullanan 2'si sorgularında, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet A. ve Ömercan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Bayram Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.