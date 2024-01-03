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Kırağı kaplı ormanların çeşitli görüntüleri

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang kentinde kırağı örtüsüne bürünen ormanlar, kış harikalar diyarını andıran manzaralarıyla görenleri büyülüyor.

Kırağı kaplı ormanların çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Hegang kentinde kırağı örtüsüne bürünen ormanlar, kış harikalar diyarını andıran manzaralarıyla görenleri büyülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hegang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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