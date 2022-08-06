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Kiracısının çelik kapısını çaldı

Adana'da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi.

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Adana'da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şuanda ayrılamayacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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