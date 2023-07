Kiracısını vuran mülk sahibi adliyeye sevk edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Nadir C. (63), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nadir C.'nin ifadesinde, kiracısını korkutmak için rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde çiçekçilik yapan Ufuk Araz ile iş yerini boşaltmasını isteyen mülk sahibi Nadir C. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., belindeki tabancasıyla Ufuk Araz'a tek el ateş etti. Araz'ın eline isabet eden mermi, göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Ufuk Araz, yoldan geçen taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Araz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Nadir C., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nadir C.'nin ifadesinde, "İş yerimin önüne geldi. Beni darbetmeye çalıştı. Ben de korkutmak için rastgele ateş ettim. Göğsüne ateş etmek istememiştim" dediği öğrenildi.