Kiracısını darp eden ev sahibine hapis istemi

BAKIRKÖY'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini darbedip çatalla saldıran, evi talan eden ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 25 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya taraf avukatları katıldı.

MÜTALAADA EV SAHİBİNİN 25 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Mehmet Cengiz Bilik'in kiracısı olan Guldzhakhan Krıtckaıa'nın evine geldiği ve içeride bulunan Guldzhakhan ve misafirine saldırdığı elinde bu sırada çatal bulunduğu belirtildi. Ayrıca Mehmet Cengiz Bilik'in eylemi gerçekleştirirken yanında bir kişinin d eyleme yardım ettiği Bilik'in buzdolabında bulunan cam ürünleri yere vurarak parçaladığı anlatıldı. Ayrıca Bilik'in Guldzhakhan ve misafirine sinkaflı küfürler ettiği, tehdit ve hakaret de bulunduğu da mütalaada yer aldı. Birleşen dosya yönünden ise Mehmet Cengiz Bilik'in sanıklar Nazım Şimşek ve Serdar Ok'u göndererek kiracısını 'Gebertiriz' dedirtmek suretiyle tehdit suçuna azmettirdiği kaydedildi. Bilik'in iki ayrı şikayetçiye yönelik 'Birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçundan toplam 4 yıldan 10 yıla, 'Kasten basit yaralama' suçundan ise toplam 1 yıldan 3 yıla, 'Hakaret' suçundan 4 aydan 3,5 yıla, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Nazım Şimşek ve Serdar Ok'un ise 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Cengiz Bilik'in geçen sene yüzde 100'ün üzerinde kira artışı yapmak istemesi, Guldzhakhan Krıtckaıa'nın bu durumu kabul etmemesi üzerine şüphelinin şiddet uygulayarak kiracısını evden çıkarmak istediği yer aldı. İddianamede Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtckaıa'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandıkları kaydedildi. Olay günü ikametine girildiğinde yerde çok sayıda cam kırıklarının olduğu, yatak odası kapısının menteşesinin çıkmış ve kapısının eğik olduğu, ayrıca kahve makinesinin yerde kırık vaziyette olduğu tespit edildi. İddianamede ayrıca dosyaya giren görüntülerde Mehmet Cengiz Bilik'in evin içerisinde bağırıp çağırdığı, buzdolabından aldığı içerisi dolu cam kavanozları fırlatarak kırdığı, evin içerisinin cam parçaları ile dolduğu ve oluşan yaralanmalar neticesinde ev içerisinde kan izlerinin olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etti.