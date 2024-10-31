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Kiracısını Çıkarmak İçin Baca Deliğinden Horon Müziği Dinletti, Hapis Cezası Aldı

Kiracısını Çıkarmak İçin Baca Deliğinden Horon Müziği Dinletti, Hapis Cezası Aldı
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Bursa'da bir ev sahibi, kiracısını evden çıkarmak amacıyla baca deliğinden horon müziği dinlettiği için 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kişinin huzur ve sükununu bozma suçundan ceza verdi.

BURSA'da kiracısını evden çıkarmak için baca deliğinden horon dinleten ev sahibi Tenzile Bulunmuş (65), 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022'de İznik ilçesinde meydana geldi. Yeşil Cami Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında oturan Tenzile Bulunmuş, alt kattaki daireyi Nusret Durmaz (37) ve ailesine kiraya verdi. İddiaya göre; kirayı artırmayan kiracısının kontratı bitince evden çıkmasını isteyen Bulunmuş, olumsuz yanıt alınca evinin baca duvarını delerek, yüksek sesle horon müziği çalmaya başladı. Bulunmuş'un gece saatlerinde gürültü yapması üzerine Durmaz ailesi, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydedip, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

PSİKOLOJİK BASKIYA MARUZ KALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Durmaz ve ailesi evi tahliye ederken, şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev sahibi Tenzile Bulunmuş hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan İznik 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Nusret Durmaz ile eşi Zehra Nur Durmaz (29), çocuklarının gürültü nedeniyle korktuğunu ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

'GÜRÜLTÜ YAPARAK ONLARI RAHATSIZ ETMEK İSTEDİM'

Bulunmuş ise savunmasında, eşini kaybettiğini ve kira geliriyle yaşadığını söyleyerek, "Nusret Durmaz ev aradığını söylüyor ancak ev aradığını düşünmüyordum. Beni sürekli oyalıyordu. Ben de İznik'te hiçbir akrabam ve yakınım olmadığı, evde tek kaldığım için çözüm olarak dairemin içinde gürültü yaparak onları rahatsız etmek istedim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım, olayların buraya gelmesini istemezdim. Olayın yaşanmasının sebepleri, kiracılarımdan kaynaklanmıştır" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Tenzile Bulunmuş'u, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Bulunmuş'un adli sicil kaydı olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim sürecine tabi tutulmasına karar verdi.

'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜM'

Cezaya tepki gösteren Tenzile Bulunmuş, "Haklıyken haksız duruma düştüm. Kendi evimde haklıyken haksız duruma düştüm. Benim suçum yok, sadece onları çıkardım. 'Çıkın' dedim, çıkmadılar. 'Çıkaramazsın' dediler. Başka bir şey yapmadım. Türk adaletine güveniyorum. Ne yapacaklarsa onlar, karar versinler. Ne diyorlarsa onu yapsınlar. Ne yapayım, adam öldürmedim. Suç işlemedim. Adam öldürenler, serbest geziyor. Bir şey yapmadım. O kadar fena oldum ki onların yüzünden 98 kiloyken 68 kiloya düştüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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