Kiracısını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis istendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski kiracısı Salih Çelik'i (57) av tüfeği ile öldüren Mustafa Arslantaş (51) için savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Olay, 13 Eylül 2021'de Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Bahçede komşusunun saçını tıraş eden Salih Çelik, eski ev sahibi Mustafa Arslantaş tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Arslantaş, tutuklandı. Mustafa Arslantaş, ifadesinde; Çelik'in kendisi hakkında kadınlara sarkıntılık yaptığı yönünde dedikodu çıkardığını belirterek, "Bunun üzerine bir anlık öfke ile hareket ettim ve kendimi kaybettim. Ruhsatlı tüfeğimi alarak, Salih'i korkutmak amacıyla belinden aşağıya doğru 2 el ateş ettim. Salih kaçmaya çalışırken fişeklerden biri sırtına denk geldi. Salih'in öldüğünü zannederek, olay yerini terk ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim" dedi.

?Sanık Arslantaş, ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, tahliyesini istedi. Çelik ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçunun nitelikli hallerinden cezalandırılması gerektiğini savundu. Savcı da mütalaasında 'kasten öldürme' suçundan sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirtip, süre istedi. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verip, duruşmayı erteledi.