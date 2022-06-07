Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı - Haberler

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada kiracı Necati Kök (66) tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi Osman Artar (46), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sırasında Kepez'in Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan, evli ve 1 çocuk babası yönetici Osman Artar, sürekli gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet edilen, 1'inci kattaki kiracı Necati Kök'ü uyarmaya gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Necati Kök, Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

Osman Artar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi. Kök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.