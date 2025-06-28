Kiracıdan 3 Aydır Haber Alamayan Ev Sahibi, İtfaiyeyi Çağırdı

Kiracıdan 3 Aydır Haber Alamayan Ev Sahibi, İtfaiyeyi Çağırdı
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Avcılar'da bir ev sahibi, yabancı uyruklu kiracısından 3 aydır haber alamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evin kapısı çilingir yardımıyla açıldığında içeride kimsenin olmadığı görüldü ve kiracının kaçtığı anlaşıldı.

AVCILAR'da Volkan Pozan üç aydır ulaşamadığı yabancı uyruklu kiracısının evine girmek için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan evde kimsenin olmadığı ve kiracının kirayı ödemeden kaçtığı ortaya çıktı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir sitede evi bulunan Volkan Pozan, geçen yıl yabancı uyruklu bir aileye evini kiraladı. Pozan, kiraları düzgün ödeyen aileden üç aydır haber alamayınca kapılarını çaldı, ancak ulaşamadı. Kiracısının hayatından da endişe ettiğini söyleyen Pozan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sevk edilen ekipler de daireye giremeyince savcının onayıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde açılan kapıdan giren görevliler içeride kimsenin olmadığını gördü.

Aynı binada yaşayan bir kişi, aylar önce ailenin iki çocukları ve yanlarındaki bavullarla binadan çıkarken gördüklerini söyledi. Ev sahibi Volkan Pozan ise "Burada bulunan kiracımıza 3 aydan bu yana ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesinden endişe duyduğumuz için buradayız. 155'i aradık. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İçeride kimse yok. Muhtemelen yurt dışına kaçmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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