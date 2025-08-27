Kiracı ve Ev Sahibinin Kavgası Kameralara Yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kiracı ve ev sahibi arasında çıkan kavga sonucu kiracı A.E. ev sahibini darbetti. Olayın ardından ev sahibinin yakınları, kiracıyı darbetti. Tüm anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ev sahibini darbeden kiracının, ev sahibinin yakınları tarafından darbedilmesi kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Durmuş köyünde önceki gün meydana gelen olayda, kiracı kaldığı evden taşınan A.E. ile ev sahibi S.A. arasında eve zarar verildiği gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.E, sert bir cisimle kafasına vurduğu ev sahibi S.A'yı yaraladı.

S.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından A.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine S.A'nın yakınları, Karakoçan Hükümet Konağı'nın bulunduğu cadde üzerinde karşılaştıkları A.E'yi çıkan kavga sonucu darbetti.

Yaralanan A.E, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

A.E'nin, S.A'nın yakınları tarafından caddede darbedilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Beşiktaş'ta ayrılık! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek

Takımdan gönderildi! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.