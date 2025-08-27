Kiracı ve Ev Sahibinin Kavgası Kameralara Yansıdı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kiracı ve ev sahibi arasında çıkan kavga sonucu kiracı A.E. ev sahibini darbetti. Olayın ardından ev sahibinin yakınları, kiracıyı darbetti. Tüm anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ev sahibini darbeden kiracının, ev sahibinin yakınları tarafından darbedilmesi kameraya yansıdı.
İddiaya göre, Durmuş köyünde önceki gün meydana gelen olayda, kiracı kaldığı evden taşınan A.E. ile ev sahibi S.A. arasında eve zarar verildiği gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada A.E, sert bir cisimle kafasına vurduğu ev sahibi S.A'yı yaraladı.
S.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından A.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bunun üzerine S.A'nın yakınları, Karakoçan Hükümet Konağı'nın bulunduğu cadde üzerinde karşılaştıkları A.E'yi çıkan kavga sonucu darbetti.
Yaralanan A.E, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
A.E'nin, S.A'nın yakınları tarafından caddede darbedilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.