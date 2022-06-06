Kiracı, tartıştığı yöneticiyi bıçakladı - Haberler

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Kiracı, tartıştığı yöneticiyi bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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Kiracı, tartıştığı yöneticiyi bıçakladı

ANTALYA'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K.(66) tarafından bıçaklanan yönetici Osman A.(46), ağır yaralandı.

ANTALYA'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K.(66) tarafından bıçaklanan yönetici Osman A.(46), ağır yaralandı. Kavga sırasında ellerinden hafif şekilde yaralanan Necati K. gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sırasında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşandı. 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A., gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati K.'yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada Necati K., yönetici Osman A.'yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralı halde kendisini sokağa atan Osman A., çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Osman A.'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırırken, ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

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