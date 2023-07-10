Kiracı ile işyeri sahipleri arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde kiracı ile işyeri sahipleri arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Talha Ö. işyerine giderek kiracısı Muhammed Misto birikmiş kira alacağını istedi. Kiracı parayı vermeyeceğini söyleyince tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kiracı yanındaki ailesi Ahmet Talep (21), Mecit Misto ve Muhammed Mesteo ellerindeki tornavida ve demir çubuklarla Talha Ö. (27), Fatih P. (17), Emirhan Y. ve Yusuf M.'ye saldırdı. Kavga bir anda büyüdü ve çevredeki esnaflar da kavgaya karıştı.

Polis ekipleri yoğun uğraşı sonucu kavgayı sonlandırırken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 5 kişi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.