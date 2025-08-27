Kiracı-Hizmet Sahibinin Anlaşmazlığı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
Erzurum'da bir otel sahibinin kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda çıktığı bıçaklı kavgada ağır yaralandığı bildirildi. 85 yaşındaki Lütfi B., hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da kiracısıyla aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada otel sahibi ağır yaralandı.
Veyisefendi Mahallesi'nde otel sahibi 85 yaşındaki Lütfi B. ile ismi henüz öğrenilemeyen kiracısı arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Lütfi B, vücudunun bazı yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Lütfi B'yi bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırdı.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel