Kiracı, Ev Sahibine Bıçakla Saldırdı: Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da bir kiracı, kira anlaşmazlığı nedeniyle 85 yaşındaki ev sahibini bıçakla ağır yaraladı. Zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Erzurum'da ev sahibini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Veyisefendi Mahallesi'nde dün ev sahibi Lütfi B'yi (85) bıçakla ağır yaralayıp kaçan ve polis ekiplerince aynı mahallede yakalanan M.E.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.E.A. dün Veyisefendi Mahallesi'nde ev sahibi Lütfi B'yi kira anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla ağır yaralayıp kaçmış ve polis ekiplerince aynı mahallede yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
