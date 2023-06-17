Kiracı Dükkan Sahibine Ateş Etti, Seken Kurşun Cipe İsabet Etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracının dükkan sahibine tabancayla ateş etmesi sonucu seken kurşun cipe isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.