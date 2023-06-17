Kiracı Dükkan Sahibine Ateş Etti, Seken Kurşun Cipe İsabet Etti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracının dükkan sahibine tabancayla ateş etmesi sonucu seken kurşun cipe isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracının dükkan sahibine tabancayla ateş etmesi sonucu seken kurşun cipe isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Terminal Kavşağı'nda K.A. ile tır garajı önünde karşılaştığı dükkan sahibi Y.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, tabancayla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri Y.G'nin park halindeki cipine isabet etti.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel