Kıraç topraklar için geliştirilen 2 yerli buğday tokumu yüzleri güldürdü

'Taner' ve ' Selçuklu' Denizli topraklarını çok sevdi

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç topraklar için geliştirilen 'Taner' ve ' Selçuklu' ismi verilen buğday tohumları ilk kez Çal Belevi Mahallesi'ne ekildi. Yapılan incelemelerde tohumların bölgeye adapte olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kıraç topraklar için geliştirilen ekmeklik 'Taner' ve ' Selçuklu' ismi verilen buğday tohumları ilk kez Çal Belevi Mahallesinde Hasan Durna'ya ait 10 dekarlık alana Aralık ayında mibzerle ekildi. Tohum çıkışları, sap ve başak boyu istenilen seviyeye ulaşan tohumların bölgeye adapte olduğu görüldü. Denizli Tarım Orman İl Müdürlüğü, Tarım Orman Çal İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutulan buğday çeşitlerinin hasadı yaklaşık 15 gün içinde yapılacak.

İki farklı tohumun deneme hedefli ekiminin yapıldığı susuz tarlada inceleme yapan Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu, "Çal Belevi Mahallesinde örnek buğday tarlasında bulunmaktayız. Bu buğday tarlasının özelliği Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Taner' ve ' Selçuklu' tohumlarının ekildiği bir alan. Taner ve Selçuklu tohumlarının özelliği kurak bölgeler de özellikle iklim geçişlerinin olduğu bölgeler de yetiştirilmek üzere geliştirildi. Bölge de ilk örnek olarak Çal Belevi de ekilmiş bulunmakta. Bu buğdaylarının özelliği yapılan bu çevre gezisin de gördük ki, diğer buğday tohumlarına göre aşırı yağışların olduğu bu dönemde diğer tarlalar da çökmeler, küf, pas, gelişirken Taner ve Selçuklu tohumlarının ekildiği tarlalarda çökme ve pas görülmedi" dedi.

Yüksek verim bekleniyor

Taner ve Selçuklu kıraç alanlar için geliştirilen buğday tohumlarının ekildiği tarlayı gezen Çal İlçesi Belevi Mahallesi Muhtarı Mustafa Yanık da 'Bu görmüş olduğumuz buğdaylar Konya devlet tarafından geliştirildi. Taner ve Selçuklu buğdaylarımız dekarda 400 ile 450 kilo civarların da verim beklemekteyiz" dedi.

Deneme tarlasına ekimi yapılan tohumların sürekli ekipler tarafından yerinde denetlendiğini anlatan Tarım Orman Çal İlçe Müdürü Aydoğan Gürcan ise "Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden sağlanan 'Taner' ve 'Selçuklu' buğday çeşitlerini sizlere tanıtmak istiyorum. Belevi Mahallemiz de yaklaşık 10 dekar alanda ekilen 'Taner' ve 'Selçuklu' çeşitlerimiz bu yıl denemesi yapıldı ve gerçekten güzel sonuçlar aldık. İlk başta çıkışlarını kontrol ettik, 3 Mart itibariyle daha sonra 9 Haziran da yağışlar bittikten sonra tekrar sahayı kontrol ettiğimiz de olumlu sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Burada emeği geçen Denizli Tarım Orman Müdürlüğümüze ve Bahri Dağdaş Araştırma Endüstri Müdürlüğümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çeşitlerden 'Taner' bu bölgemizde adapte sağladı ve 400 - 500 kilogram arasın da verim beklemekteyiz. Yine Selçuklu çeşidimiz de bu bölge için uygun yatma ve hastalıklara karşı gerçekten dayanıklı olduğunu tespit ettik. Bu buğday çeşidimizden de 700 ile 800 kilogram arasın da verim beklemekteyiz" şeklinde konuştu.