Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, kıraathaneye tabancayla ateş açarak bir kişiyi bacağından yaraladı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi, kıraathaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda içerde oturan H.Ü., bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen kişi, otomobilinden inerek, cadde üzerindeki kıraathaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kıraathanede oturan H.Ü., bacağından yaralandı. Yaralanan H.Ü., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, kıraathane önündeki bir kamyonete de kurşun isabet etti.