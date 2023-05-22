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KIRAATHANEDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGANIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Güncel Haberler

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçakla bacağından yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçakla bacağından yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, masada oyun oynayan K.B.(48), yan masada oturan tanımadığı M.A.(53) ile aralarında tartışma yaşandı. Konuşmak için dışarı çıkan M.A., tartıştığı K.B.'yi ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı. Yaralanan K.B., kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giderken, şüpheli M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Atakum ilçesindeki bir restoranda ekmek bıçağı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet İlkadım Samsun Güncel Haberler

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