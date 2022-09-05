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KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu. Yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathane içerisinde C.D. ve O.D. kardeşler ile F.S. ve V.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, F.S. ve V.Y. kardeşlerden biri belindeki tabancayı çıkararak 2 kardeşe kurşun yağdırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan C.D. ve O.D. hayata kaldırıldı. F.S ve V.Y. olay yerinden kaçtı. V.Y. birkaç kilometre uzaklıktaki Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. V.Y. gözaltına alınırken, F.S.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu Osmangazi Güncel Haberler

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