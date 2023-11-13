Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Hale Getirildi

Son dönemlerde yaşanan kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren dava açmadan önce arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi mahkemelerin yükünü azalttı. İzmir'de arabulucu olarak hizmet veren Av. Buket Subay, "Bu uygulama ile kira uyuşmazlıklarının da daha hızlı ve daha barışçıl çözümlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Arabuluculuk Merkezleri uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü için büyük bir destek sağlamaktadır" dedi.

Günümüzde uyuşmazlıkları, ucuz, etkili, barış ortamında ve daha kısa sürede sonuçlandırmanın yolu olan Arabuluculuk, Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Tüketici, ticari, işçi-işveren anlaşmazlıkları ve son günlerin en çok karşılaşılan uyuşmazlıkları olan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok alanda kısa sürede çözümler üreten arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezleri bir bir hizmete girmeye başladı. Arabulucu ve avukatların işbirliği ile oluşturdukları arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezleri Türkiye genelinde bir çok tüketici, ticari, işçi-işveren anlaşmazlıkları ile kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara çözüm üretmeye başladı. Bu amaçla İzmir Bayraklı'da 17 arabulucu ve avukatın oluşturduğu ortaklıkla kurulan Agora Uyuşmazlık ve Anlaşmazlık Çözüm Merkezi, kısa sürede yaşanan anlaşmazlıklara çözümler üretmeye başladı.

Devlet arabuluculuğa büyük destek veriyor"

Çözüm merkezi ortaklarından Av. Buket Subay, "Adliyelerde yoğunluklar nedeniyle davalar uzun sürebiliyor. Devletimiz anlaşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanabilmesi için arabuluculuğa büyük destek vermektedir. Arabuluculuğa verilen destek sayesinde tüketici, ticari, işçi-işveren anlaşmazlıkları ile kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar dahil birçok uyuşmazlığın dava yoluna gidilmeden kısa sürede çözümü sağlanmaktadır" dedi.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geldi

Son dönemde mahkemeleri en çok meşgul eden davalardan olan kira uyuşmazlıklarında da 01.09.2023 tarihinden itibaren dava açmadan önce arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini kaydeden Subay, "Bu uygulama ile kira uyuşmazlıklarının da daha hızlı ve daha barışçıl çözümlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Arabuluculuk merkezleri uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü için büyük bir destek sağlamaktadır. Bu kapsamda hem mahkemelerinin yükü azalmış hem de vatandaşların anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları daha kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Bizde arabuluculuk yoluyla çözüme destek sağlamak amacıyla 17 arabulucu ve avukat arkadaşımızla ihtiyaç sahiplerinin taleplerini en kısa sürede değerlendirebilmek için hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de uygulamaya konulan ucuz, kısa sürede sonuçlanıp, barış içerisinde tamamlanabilen uyuşmazlık ve anlaşmazlık çözüm merkezleri Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Hong Kong, Singapur, Kore, Latin Amerika, Ortadoğu, Yeni Zelanda, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri gibi bir çok ülkede uygulanıyor. - İZMİR