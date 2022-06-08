Kira Artış Oranına 'Yüzde 25' Sınırı Getiren Önerge TBMM'de Kabul Edildi - Haberler

Kira artış oranına 'yüzde 25' sınırı getirilmesini sağlayacak önerge, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece, kira artış oranını sınırlayacak düzenleme, Genel Kurul'da görüşülen 'Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenmiş oldu.

'Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. AKP ve MHP grubunun ortak önergesi ile bugün teklife yeni madde eklendi.

Buna göre; 1 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak kira artışları, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek. Bir önceki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim oranının 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25'in altında kalması halinde ise kira artışlarında bu değişim oranı geçerli olacak.

Düzenleme, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerli olacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

ANKA / Güncel