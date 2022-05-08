Gelişen teknolojiyle bilgisayarlarımızdaki depolama sistemleri de yetenekli hale gelmeye başladı. Bunlara SSD'leri örnek gösterebiliriz. Bu sayede hızlı bir kullanıcı deneyimi yaşayabiliyoruz. Biz de bu videomuzda prodüksiyon ekibinde en çok depolama sorunu yaşayan çalışanımızın bilgisayarına Kioxia Exceria Pro SSD taktık ve yaşanan değişimleri gözlemledik. İşte Kioxia Exceria Pro SSD inceleme videosu.

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Kioxia Exceria Pro SSD inceleme videosu! Neler sunuyor?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Kioxia Exceria Pro SSD modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Kioxia Exceria Pro SSD; PCI Express 4.0 teknolojisinden yararlanıyor ve 2 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda 7.300 MB/sn'ye kadar ardışık okuma ve 6.400 MB/sn'ye kadar ardışık yazma hızlarına sahip.

Ürün BiCS Flash ve dikey istiflenmiş hücre yapısıyla üretildi. Bu sayede depolama deneyimi konusunda kullanıcılarını üzmüyor.

Kioxia Exceria Pro SSD'de sürücülerin geliştirilmesi için tasarlanan; bakım, izleme ve ayarların yapılmasına imkan sağlayan SSD Utility yönetim yazılımı bulunuyor. Bu sayede sürücü performansı her zaman üst seviyede kalıyor ve uzun süreler stabil bir şekilde kullanılabiliyor.

Bu arada prodüksiyon ekibimizde en çok depolama sorunu yaşayan çalışanımızın Mert olduğunu tespit ettik. Bu nedenle cihazı Mert'in bilgisayarına takarak meydana gelen değişimleri gözlemledik. Kioxia Exceria Pro SSD'nin ardından sisteme yaptığımız CrystalDiskMark testlerinde 6.407 MB/sn okuma ve 6.343 MB/sn yazma hızı elde ettik.

Kioxia Exceria Pro SSD teknik özellikleri

BiCS FLASH

NVMe 1.4 Teknolojisi

M.2 2280 Biçim Katsayısı

PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4c arabirimi

SSD Utility Yönetim Yazılımı

Maksimum 2 TB'a kadar depolama alanı

7.300 MB/s'ye kadar ardışık okuma

6.400 MB/s'ye kadar ardışık yazma

5 yıl garanti

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