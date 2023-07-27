Kınık yangınında 588 vatandaş tahliye edildi. İzmir'in Kınık ilçesinde balya makinesinin alev alması sonucu meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan vatandaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan ekiplerin cansiparene görev aldığı ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın anında, Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaşın ve köylerde bulunan canlı hayvanların tahliye edildiği bildirildi.

Kınık'taki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest

Kınık yangınında 588 vatandaş tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde balya makinesinin alev alması sonucu meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan vatandaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan ekiplerin cansiparene görev aldığı ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın anında, Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaşın ve köylerde bulunan canlı hayvanların tahliye edildiği bildirildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün saat 14.13 sıralarında Musacalı Mahallesinde yaşayan A.Ç. isimli vatandaşın balya makinesinin yanması ile orman yangını başladığı, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede Balabanlı, Sucahlı, Karatekeli ve Çiftlikköy bölgelerindeki ormanlık alana yayıldığı bildirildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 9 helikopter, 12 yangın söndürme uçağı, 39 arazöz, 18 su tankeri; İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı 7 su tankeri ve 5 itfaiye arazözü, Devlet Su İşleri 2 paletli iş makinası, İzmir il Jandarma Komutanlığı 18 Jandarma Asayiş Timi, 2 trafik Timi olmak üzere 81 personel ve 1 TOMA aracı; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 9 TOMA aracı; Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü 3 iş makinesi ve çevre ilçe belediyeleri 14 iş makinesi ve arazöz ile müdahale etti. Yangın anında tedbiren Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaş ve köylerde bulunan canlı hayvanlar tahliye edilerek Kınık'taki Öğretmen Evi'nde misafir edildi.

Gece saat 03.00 sıralarında etrqafı çevrilen yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Yapılan açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı; herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin zarar görmediği belirtildi.

Adli kontrolle serbest

Öte yandan yangının başlamasına sebep olan balya makinesinin sahibi A.Ç., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.