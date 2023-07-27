Kınık'taki yangının sebebi balya makinesi iddiası

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 3 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınının, balya makinesinin alev almasının sebep olduğu öne sürüldü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın, saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.

Yangının sebebi balya makinesi iddiası

Öte yandan saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.