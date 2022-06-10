Kınık'ta uçkunla mücadelede zirai drone kullanılıyor - Haberler

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Kınık'ta uçkunla mücadelede zirai drone kullanılıyor

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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Kınık'ta uçkunla mücadelede zirai drone kullanılıyor

Kınık Belediyesi, larva ve uçkuna karşı zirai drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kınık Belediyesi, larva ve uçkuna karşı zirai drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede larva yoğunluğu bulunan bölgeler haritalandırıldı.

Haritalandırma sonrası lidar sistemli drone ile su alanları, gübrelikler, çöp konteynerleri gibi larvaların yoğun olduğu bölgeler ilaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, larva ve uçkun mücadelesini şubat ve mart ayında başlattıklarını, bu yıl çalışmalarında ileri teknolojiyi kullanma kararı aldıklarını kaydetti.

Hazırladıkları larva haritası doğrultusunda ilaçlama yaptıkların aktaran Doğruer, "Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanıyoruz. Bunlar homojen olarak daha noktasal atışlar yapıyor ve daha az kimyasal ya da ilaç gidiyor, daha ekonomik oluyor. Her noktaya ulaştığımız için de vatandaşımız özellikle yazı çok daha rahat ve sağlıklı geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Sadık Doğruer, larva ve uçkun mücadelesi ile vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesini hedeflediklerini vurguladı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Kınık Belediyesi Sadık Doğruer su Güncel Haberler

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