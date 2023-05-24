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Kınık'ta ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kınık'ta ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Kınık ilçesinde ruhsatsız silah sattığı ve silah tamiri yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde ruhsatsız silah sattığı ve silah tamiri yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kınık ilçesinde yaşayan ve evinde ruhsatsız silah satışı ile silah tamiri yaptığı belirlenen A.M'nin (22) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca namlusu, 1 tabanca sürgüsü, 47 fişek, 3 şarjör, 5 kartuş, 8 uyuşturucu hap, 4 gram uyuşturucu madde ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

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