Kınık'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, fidan dikimi gerçekleşti

KINIK, İZMİR (Bültenler) - Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesinde işitme engelli öğrenci ve öğretmenleriyle okul bahçesinde 500 adet lavanta, biberiye, servi fidanı dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında işitme engelli öğrencilere

İşaret diliyle 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası ve ormanların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Orman Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Daire Amirleri, Orman İşletme personeli ve öğrenciler katılım sağladı.

Öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bugün rahat bir nefes alıyorsak bunların olmazsa olmazı ağaçtır. Ormanlarımız bizim akciğerimiz. Orman Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde emeği geçen herkese, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Fidan Dikimi sonrası Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileriyle birlikte öğle yemeği yenilmesinin ardından program sona erdi.

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