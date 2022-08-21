Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı Güncel Haberler Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi. Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu teknenin Kalamış Marina'ya yanaştırıldığı kaydedildi. ??????? Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Güncel Haberler

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