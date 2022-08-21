Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu teknenin Kalamış Marina'ya yanaştırıldığı kaydedildi. ???????
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel