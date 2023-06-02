Kınalıada Taşocakları mevkiinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar bugün öğlen saatlerinde Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Kınalıada'da kaçak yapılar yıkıldı

İSTANBUL - Kınalıada Taşocakları mevkiinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar bugün öğlen saatlerinde Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Kınalıada'da bugün öğlen saatlerinde ormanlık alana yapılan kaçak yapılar geniş güvenlik önlemleri altında Adalar Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olay yaşanmadı.