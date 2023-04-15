Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Güncel