Üye Girişi
Haberler
Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne can kurtarma botu tarafından yedeklendi

Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne can kurtarma botu tarafından yedeklendi

Güncel Haberler

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi. Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Marina Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title