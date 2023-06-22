Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne can kurtarma botu tarafından yedeklendi

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi. Tekne, Kalamış Marina'ya yanaştırıldı.