Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı Güncel Haberler Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Maltepe İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi. Kaynak: AA / Güncel Maltepe Güncel Haberler

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