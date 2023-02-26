Kınalıada açıklarında arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Maltepe İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Güncel