Kına Gecesinde Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kına gecesinde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce pompalı tüfekle açılan ateşte 68 yaşındaki Eşe Adamhasan hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kına gecesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Cerenli Mahallesi'ndeki evin avlusunda düzenlenen Mehmet Ş. ve E. Adamhasan çiftinin kına gecesinde, iddiaya göre davetlilerden İ.Ç'nin tişörtünü çıkarıp oynamak istemesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında İ.Ç'nin arkadaşı E.U'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu gelinin babaannesi, damadın da anneannesi olan Eşe Adamhasan (68) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eşe Adamhasan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Şüphelilerden 3'ü yakalandı
Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı. Firari zanlı E.U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Eşe Adamhasan'ın damadı Ali Adamhasan, gazetecilere, kavga sırasında evden tüfek alıp gelen E.U'nun etrafa ateş açması nedeniyle kaçtıklarını söyledi.
Kendilerinin bir ikamete sığındığını, kapıda kalan kayınvalidesinin ise hayatını kaybettiğini anlatan Adamhasan, zanlının yakalanmasını istediklerini belirtti.