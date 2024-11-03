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Kına Gecesinde Kavga: Kamyonetle Saldırı

Kına Gecesinde Kavga: Kamyonetle Saldırı
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Avcılar'daki bir kına gecesinde çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki kişi hafif yaralandı, bir kişi kaçtı.

AVCILAR'da kına gecesinde davetliler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve sandalyelerle saldırırken bir kişi kavgaya kamyonetle daldıktan sonra kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 735 Sokak'ta yapılan kına gecesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yapılan kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalyelerle saldırdığı kavgaya bir kişi kamyonetle daldı. İki kişinin hafif yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırırken grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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