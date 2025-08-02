Kına Gecesinde Halay Kavgası: 15 Yaralı

Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine aileler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.