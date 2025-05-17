Kına Gecesinde Disko Topu Düşerek 3 Kişiyi Yaraladı

Kına Gecesinde Disko Topu Düşerek 3 Kişiyi Yaraladı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen kına gecesi sırasında, 4 metre yükseklikten düşen disko topu, dans eden gelin ve 2 misafiri yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kına gecesi sırasında disko topunun düşmesi sonucu aralarında gelinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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