Kimyasal yüklü tırda yangın: Sürücünün dikkati faciayı önledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan kimyasal yüklü tırın kupa kısmında yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde facianın önüne geçildi.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Feribot Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal madde yüklü 54 ADA 925 plakalı DAF marka tırın kupa kısmında yangın çıktı. Seyir halinde olan sürücü durumu fark edip hemen aracı durdurdu ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaptı.

Sürücünün yangını fark etmesiyle facianın önüne geçildi.