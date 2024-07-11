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Kimyasal satanları da çekin diyen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye girişinde kimyasal satanları da çekin diyen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Ö., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, "Kimyasal satanları da çekin" diye bağıran Serdar Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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