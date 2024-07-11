Kimyasal satanları da çekin diyen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Ö., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, "Kimyasal satanları da çekin" diye bağıran Serdar Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.