Kimyasal satanları da çekin diyen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye girişinde kimyasal satanları da çekin diyen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından Serdar Ö., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde, "Kimyasal satanları da çekin" diye bağıran Serdar Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.