KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - Haberler

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısından etkilenen ve ayakta tedavi edilen işçiler, güvenli bir alana alındı. İşçilere burada, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından gazdan arındırma işlemi yapıldı. Arındırılan işçiler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaşamını yitiren Emrah Yiğit'in yakını bir kadın ise olay yerine geldi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gitmesine izin vermediği kadın Emrah ben sana çık demiştim diyerek gözyaşı döktü. Kadın olay yerinden uzaklaştırılırken, ekiplerin fabrikadaki incelemesi devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel